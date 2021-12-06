Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович спробував відкликати своїх адвокатів у справі про держзраду, але суд відмовив

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:32
Янукович спробував відкликати своїх адвокатів у справі про держзраду, але суд відмовив
Віктор Янукович. Фото AFP via Getty Images

Адвокат екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії, Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний відкликав своїх захисників від участі у розгляді касації на вирок суду у справі про державну зраду. Однак суд у відкликанні відмовив.

Джерело: Сердюк у Facebook, Укрінформ з посиланням на заяву головуючого судді Андрія Чистика на засіданні 6 грудня

Пряма мова Сердюка: "Віктор Янукович сьогодні відкликав своїх адвокатів від участі у процесі у Верховному Суді через неможливість забезпечення його права на захист.

В умовах, створених Верховним Судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнту повноцінного права на захист.

Тому ним було прийнято рішення відкликати адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського та Олександра Байдіка від участі у справі про втрату Криму".

Деталі: За словами Сердюка, протягом усього процесу він мав намір організувати участь Януковича у судових засіданнях у порядку міжнародної правової допомоги. Однак Верховний Суд пропонував задіяти для цього процедуру з використанням власних технічних засобів.

Адвокат вважає, що таким чином судді Верховного Суду повністю повторили "вже перевірений раніше Оболонським райсудом прийом", щоб не допустити Януковича до участі у засіданні.

Сердюк також додав, що Верховний Суд проігнорував той факт, що через карантин адвокати не мали можливості зустрітися з клієнтом та погодити з ним правову позицію "на території РФ, де він змушений перебувати".

Захисник наголосив, що наразі Янукович навіть не ознайомлений із матеріалами касаційного провадження, а на прохання адвокатів дати час для отримання необхідних для в'їзду до РФ документів суд відповів відмовою.

Пряма мова Сердюка: "Отже, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних із подіями на Майдані".

Деталі: Верховний Суд у рамках розгляду касаційних скарг захисту Януковича на рішення судів двох інстанцій у справі про держзраду не прийняв відмову Януковича від своїх платних адвокатів у рамках розгляду цієї справи. 

Повідомляється, що Янукович також відмовився від адвоката Рябовола, який раніше був одним із його державних захисників.

Янукович окремо повідомив, що він шукає адвоката, який буде продовжувати надавати йому правову допомогу під час касаційного розгляду цієї справи.

Також Янукович у одній із своїх заяв поінформував, серед іншого, що він "розглядає альтернативний варіант (своєї – ред.) у часті у касаційному розгляді", для чого звернувся до Посольства України в РФ із заявою про оформлення і видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Окремо Янукович закликав суд оголосити перерву у касаційному розгляді цієї справи для надання йому можливості пошуку захисника.

Наразі суд перейшов до стадії заслуховування доводів сторони обвинувачення по цих касаційних скаргах.

Передісторія: 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Януковичсуддержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: