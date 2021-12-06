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У Хорватії виявили перші випадки штаму "Омікрон"

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:53
ілюстративне фото Unsplash

У понеділок у Хорватії підтвердили перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми не впевнені щодо джерела інфекції, оскільки жоден із цих двох людей не виїжджав за кордон. Ми вважаємо, що вони заразилися на діловій зустрічі, в якій брали участь обидва", - сказав Бернард Каїч, епідеміолог Державного інституту охорони здоров'я.

Як зазначається, на зустрічі, в які брали участь заражені, були іноземні гості.

Нагадаємо, у Латвії 5 грудня виявили два перших випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" може спричинити більше половини всіх заражень COVID-19 у Європі протягом кількох місяців, але в регіоні поки що не виявлено жодного випадку серйозного захворювання.

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