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НАЗК перевірить інформацію про незадекларований будинок Киви за 21 млн 

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:45
НАЗК перевірить інформацію про незадекларований будинок Киви за 21 млн 
фото: BIHUS.INFO

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить інформацію про проживання нардепа "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви у незадекларованому будинку в Козині, що під Києвом.

Джерело: відповідь НАЗК на запит "Слова і діла"

Деталі: Журналісти Bihus.Info ідентифікували будинок Киви у Козині, завдяки відео з обшуків, які фіксував його колега з ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Зокрема, завдяки відео Рабіновича, вдалося ідентифікувати у Киви триповерховий будинок у Козині.

Цей будинок у березні 2020 року виставили на продаж за 21 млн грн або ж на довгострокову оренду за 120 тис. грн на місяць.

Водночас, у декларації Киви відсутня інформація про оренду чи придбання нерухомості у Козині. З нерухомості у нардепа вказана лише ділянка у Полтавській області і квартира доньки.

Будинок має загальну площу 420 кв. м. На трьох поверхах він містить 8 кімнат.

Під час обшуку Кива пояснював, що це – будинок, в якому проживає його дворічна дитина.

У НАЗК на запит журналістів відповіли, що у разі підтвердження інформації про проживання Киви у незадекларованому будинку, "будуть вжиті заходи відповідно до законодавства".

Дослівно НАЗК: "У разі підтвердження наданої Вами інформації стосовно порушень суб'єктом декларування вимог Закону щодо фінансового контролю у 2020 році, Національним агентством будуть вжиті заходи відповідно до вимог чинного законодавства".

Передісторія: 

  • 21 листопада журналісти-розслідувачі дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує більше 21 мільйонів гривень.
  • 1 грудня журналісти повідомили, що під час обшуків у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиваВерховна РадаНАЗКдеклараціїкорупція
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