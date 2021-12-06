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Парламентарі України, Литви і Польщі: Росія нестиме повну відповідальність за ескалацію конфлікту

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:55

Міжпарламентська асамблея України, Литви та Польщі заявила, що Росія нестиме повну відповідальність за можливу ескалацію конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в підсумковому документі XI Міжпарламентської асамблеї, підписаному головами парламентів України, Польщі та Литви у понеділок у Варшаві.

"Міжпарламентська асамблея Верховної Ради, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща... зі стурбованістю спостерігає за концентрацією збройних сил Російської Федерації вздовж кордонів України, що суперечить принципу утримання від погрози чи застосування сили в міжнародних відносинах, якого Росія зобов'язалася дотримуватися відповідно до міжнародних договорів…

Визнає Росію стороною, що нестиме повну відповідальність за можливу ескалацію конфлікту у випадку, якщо вона не відмовиться від своїх агресивних дій", - йдеться в документі.

У ньому також сказано, що пардаментарі України, Литви та Польщі засуджують збройну агресію Російської Федерації проти України та спробу анексії Криму.

Також Україна, Польща та Литва засуджують незаконне проведення Росією перепису населення в окупованому Криму і не визнають його результати. Асамблея не визнає й результати незаконних виборів до Держдуми Росії. 

У документі міститься заклик до міжнародної спільноти посилити обмежувальні заходи та санкції проти Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Асамблея вимагає від РФ припинити військову агресію проти України, зупинити нарощування військового потенціалу на окупованих територіях і на кордонах з Україною, повернути всі тимчасово окуповані території України. 

Західні ЗМІ продовжують повідомляти, публікуючи карти, про плани вторгнення Росії на територію України. 

Німецьке видання Bild із посиланням на джерела в НАТО та службах безпеки повідомляє, що Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Американське The Washington Post, із посиланням на документи розвідки США, пише, що РФ допускає наступ на Україну на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військових

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас.

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Теми: РосіявійнаЛитваПольщаУкраїна


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