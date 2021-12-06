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Поліція затримала "апостола", який "замінував" Офіс президента

Понеділок, 6 грудня 2021, 17:19
фото НПУ

Двічі судимий 47-річний житель міста Василівка Запорізької області виявився автором дзвінка про замінування Офісу президента 5 грудня.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "Він вже двічі відбував покарання за вчинення суспільно небезпечного діяння в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги. Цього разу зловмисник "замінував" Офіс президента в Києві. Наразі порушника затримано...".

Деталі: Зазначається, що 5 грудня приблизно о 14:10 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного  зателефонував невідомий, який назвався "Апостолом" та повідомив, що Офіс президента в місті Києві заміновано.

Інформацію передали столичній полції.

За результатами вжитих заходів реагування інформація про мінування не підтвердилась. Правоохоронці встановили автора неправдивого повідомлення. Мобільний телефон та сім-карту порушника вилучено в якості речових доказів. 

 

Псевдомінера затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У пресслужбі поліції Запорізької області УП уточнили, що 6 грудня чоловіку було повідомлено про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, вчиненому повторно.

Запобіжний захід суд обиратиме у вівторок.

У поліції уточнили, що чоловіка у 2000 році офіційно поставили на облік до Запорізької обласної психіатричної лікарні. У 2020 та 2021 році він перебував на лікуванні в психдиспансері.

Правоохоронці зазначають, що суд має вирішити його подальшу долю, враховуючи цю інформацію.

Силовики нагадують громадянам, що за так званий "телефонний тероризм" правопорушникам загрожує чимале покарання – позбавлення волі до шести років, а за повторні дії – до восьми років за гратами.

Українська правда
Теми: поліція


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