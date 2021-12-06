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Щоб не провокувати Путіна: Канада не надсилатиме додаткові війська в Україну

Понеділок, 6 грудня 2021, 17:38
канадські інструктори в Україні, фото: Міноборони

Канада не планує спрямовувати додаткові війська в Україну на тлі інформації про можливе вторгнення Росії. Глава канадських збройних сил Вейн Ейрі побоюється, що розширення присутності НАТО в Україні може спровокувати, а не стримати президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, який перебував з візитом в Україні, у інтерв’ю The Globe&Mail

Пряма мова Ейрі: "Те, що ми робимо з операцією UNIFIER... свідчить про довготермінову відданість Україні.

Але слід бути дуже обачними стосовно балансу між стриманням та ескалацією, а також щодо сприйняття з іншого боку. Тут провідну роль обов’язково має відігравати дипломатія.

Я тут (в Україні – ред.). У нас тут понад 200 військовослужбовців - це одна з найбільших, якщо не найбільша іноземна місія тренування.

Україна для нас номер один за програмою навчання військової співпраці. Тож загалом це досить сильна демонстрація підтримки".

Нагадаємо: Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Теми: КанадаУкраїнаЗбройні силиРосіяПутін


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