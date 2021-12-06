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ЄС у середу затвердить санкції проти російських найманців Вагнера - ЗМІ

Понеділок, 6 грудня 2021, 18:16

Посли Євросоюзу у середу планують затвердити санкції проти російських найманців Вагнера.

Про це повідомив кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС у середу мають схвалити санкції проти групи Вагнера та трьох росіян, пов'язаних із цим угрупуванням, у рамках глобального режиму санкцій у галузі прав людини", - зазначив журналіст у Twitter.

Окремо ЄС також вперше накладе санкції на двох росіян та три російські організації, які підпадають під сирійський режим санкцій, додав журналіст.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією Вагнера, звинувативши Росію.

Українська правда
Теми: ВагнерЄСсанкції


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