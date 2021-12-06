ЦВК зареєструвала групи, що хочуть провести референдум з 4 питань

Центральна виборча комісія зареєструвала 4 ініціативні групи щодо всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Джерело: повідомлення ЦВК у Facebook

Пряма мова: "Ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на референдум таких питань:

"Чи підтримуєте Ви продаж об'єктів стратегічної власності України?"

"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"

"Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

Деталі: ЦВК також встановила дедлайн для збору необхідних 3 мільйонів підписів на 6 березня 2022 року включно (90 днів з 7 грудня 2021 року).

Згідно нового законодавства (з січня 2021 року) референдум може проводитися за народною ініціативою та проголошується президентом на вимогу не менше 3 мільйонів громадян за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Організація референдуму включає такі етапи: повідомлення про збори, збори громадян, реєстрацію ініціативної групи, збір підписів, перевірку підписів та безпосередньо оголошення референдуму.

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