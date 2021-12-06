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ЦВК зареєструвала групи, що хочуть провести референдум з 4 питань

Понеділок, 6 грудня 2021, 18:25
Фото: рух Чесно

Центральна виборча комісія зареєструвала 4 ініціативні групи щодо всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Джерело: повідомлення ЦВК у Facebook

Пряма мова: "Ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на референдум таких питань:

  • "Чи підтримуєте Ви продаж об'єктів стратегічної власності України?"
  • "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"
  • "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"
  • "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

Деталі: ЦВК також встановила дедлайн для збору необхідних 3 мільйонів підписів на 6 березня 2022 року включно (90 днів з 7 грудня 2021 року).

Згідно нового законодавства (з січня 2021 року) референдум може проводитися за народною ініціативою та проголошується президентом на вимогу не менше 3 мільйонів громадян за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Організація референдуму включає такі етапи: повідомлення про збори, збори громадян, реєстрацію ініціативної групи, збір підписів, перевірку підписів та безпосередньо оголошення референдуму.

Передісторія:

  • 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.

Українська правда
Теми: ЦВКреферендум


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