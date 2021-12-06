ЦВК зареєструвала групи, що хочуть провести референдум з 4 питань
Центральна виборча комісія зареєструвала 4 ініціативні групи щодо всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Джерело: повідомлення ЦВК у Facebook
Пряма мова: "Ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на референдум таких питань:
- "Чи підтримуєте Ви продаж об'єктів стратегічної власності України?"
- "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"
- "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?"
- "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"
Деталі: ЦВК також встановила дедлайн для збору необхідних 3 мільйонів підписів на 6 березня 2022 року включно (90 днів з 7 грудня 2021 року).
Згідно нового законодавства (з січня 2021 року) референдум може проводитися за народною ініціативою та проголошується президентом на вимогу не менше 3 мільйонів громадян за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
Організація референдуму включає такі етапи: повідомлення про збори, збори громадян, реєстрацію ініціативної групи, збір підписів, перевірку підписів та безпосередньо оголошення референдуму.
Передісторія:
- 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.