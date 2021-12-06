Посли G7 обговорили з Єрмаком закон про СБУ і обрання глави САП

Посли "Групи семи" (G7) на зустрічі з главою офісу президента Андрієм Єрмаком обговорили важливість якнайшвидшого ухвалення чинного законопроєкту про СБУ без змін та завершення процедури обрання глави Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву посли розмістили у своєму Twitter в понеділок.

"Посли G7 були раді обговорити українську безпеку та солідарність з Андрієм Єрмаком. Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроєкту про СБУ без змін, як основи для перетворення його на сучасну службу безпеки", - йдеться у повідомленні.

Посли також підкреслили необхідність прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного cуду.

Вони знову наголосили, що процес обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора має завершитися швидко та в повній прозорості.

Раніше посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ, заявивши, що затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Посли G7 також неодноразово закликали схвалити у другому читанні законопроєкт про Службу безпеки України.

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