Пєсков перед розмовою Байдена й Путіна порівняв відносини між країнами з "авгієвими стайнями"
Понеділок, 6 грудня 2021, 18:33
Речник Кремля Дмитро Пєсков порівняв відносини між Росією та США "авгієвими стайнями" напередодні запланованим відеодзвінком президентів двох країн.
Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з посиланням на коментар Пєскова в ефірі "Першого телеканалу"
Пряма мова: "Дуже важко очікувати прориву від розмови. У нас такі величезні "авгієві стайні" зараз у двосторонніх відносинах, що розчистити їх за кілька годин бесіди навряд чи можливо".
Деталі: Пєсков запропонував сподіватися, що Володимиру Путіну та Джо Байдену вдасться донести свої позиції та відповісти на них.
Він додав, що в деяких питаннях країни рухаються до діалогу, попри те, що загалом відносини є незадовільними.
Передісторія:
- Пєсков повідомляв, що відеодзвінок Байдена і Путіна пройде 7 грудня о 17:00 (за київським часом).
- Розмова відбудеться на тлі заяв Байдена, що він готує низку ініціатив для стримування російської агресії в Україні.