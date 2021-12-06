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Пєсков перед розмовою Байдена й Путіна порівняв відносини між країнами з "авгієвими стайнями"

Понеділок, 6 грудня 2021, 18:33
Пєсков перед розмовою Байдена й Путіна порівняв відносини між країнами з авгієвими стайнями
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві, Швейцарії 16 червня 2021 року. Фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков порівняв відносини між Росією та США "авгієвими стайнями" напередодні запланованим відеодзвінком президентів двох країн.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з посиланням на коментар Пєскова в ефірі "Першого телеканалу"

Пряма мова: "Дуже важко очікувати прориву від розмови. У нас такі величезні "авгієві стайні" зараз у двосторонніх відносинах, що розчистити їх за кілька годин бесіди навряд чи можливо".

Деталі: Пєсков запропонував сподіватися, що Володимиру Путіну та Джо Байдену вдасться донести свої позиції та відповісти на них.

Він додав, що в деяких питаннях країни рухаються до діалогу, попри те, що загалом відносини є незадовільними.

Передісторія:

  • Пєсков повідомляв, що відеодзвінок Байдена і Путіна пройде 7 грудня о 17:00 (за київським часом).
  • Розмова відбудеться на тлі заяв Байдена, що він готує низку ініціатив для стримування російської агресії в Україні.

Теми: БайденПутінРосіяСША
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