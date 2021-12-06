Погода на тиждень: гойдалки від -12 до +12, дощі та сніг

В Україні у вівторок, 7 грудня, очікуються дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 7 грудня у західних та північних областях дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу; на решті території дощі, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12.

У більшості областей вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області 7 грудня дощ та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці туман. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

У наступні два дні, 8-9 грудня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.

8 грудня мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, у південній частині переважно дощ, вночі на Одещині місцями значний дощ (у південно-східних, вдень і в більшості західних областей без істотних опадів). В Україні, крім західних та більшості північних областей, туман. Вітер північно-східний, у південній та східній частинах країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура в західних, північних та Вінницькій областях протягом доби 0-5° морозу (вночі на заході до 9° морозу), в більшості центральних областей 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7°, в Криму до 9° тепла, вдень 4-9°, на крайньому півдні до 14°.

9 грудня вночі в Україні, крім західних областей, невеликий мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в західних, північних та Вінницькій областях вночі 4-9°, на заході до 12° морозу, вдень 0-5° морозу; протягом доби в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях від 2° морозу до 3° тепла, на решті території 3-8° тепла.

У столичному регіоні 8 грудня опади переважно у вигляді мокрого снігу; вітер північно-східний, 7-12 м/с; температура протягом доби 0-5° морозу.

9 грудня вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; вітер північно-західний, 3-8 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

На дорогах ожеледиця.

У п’ятницю, 10 грудня, у західних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території переважно без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-6° тепла, на півдні країни вночі близько 0°, вдень 4-10° тепла.

11 грудня вночі в Україні, вдень у західних, північних, місцями у центральних областях невеликі опади переважно у вигляді снігу; температура у західних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 6-12° тепла, на решті території вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла.

У Києві 10 грудня переважно без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. 11 грудня очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.