За поширенням Covid в Європі лідирують Британія і Німеччина

5 грудня у світі діагностували майже 448 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Німеччина.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Німеччині.

Зокрема, у США зафіксували понад 88 тисяч, у Британії – понад 51 тисячу і в Німеччині – понад 39 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Угорщина. Україна – на 19 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, США, Угорщині.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Угорщина, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 240 234 180 осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 277 598 смертей від COVID-19.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин