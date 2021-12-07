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За поширенням Covid в Європі лідирують Британія і Німеччина

Вівторок, 7 грудня 2021, 06:28
фото: Ельдар Сарахман, УП

5 грудня у світі діагностували майже 448 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Німеччина.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Німеччині.

Зокрема, у США зафіксували понад 88 тисяч, у Британії – понад 51 тисячу і в Німеччині – понад 39 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Угорщина. Україна – на 19 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, США, Угорщині.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія і Німеччина.

 

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Угорщина, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 240 234 180 осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 277 598 смертей від COVID-19.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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