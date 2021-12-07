Головні новини понеділка і ночі: ситуація з Covid, Пентагон про нарощення військ РФ

Ляшко каже про покращення ситуації з Covid, але радить готуватися до нової хвилі; Пентагон заявив, що Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною — актуальні новини 6 грудня і ночі.

Про ситуацію з Covid

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатував покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії Covid-19. Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася. Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.

Також комісія ТЕБ та НС вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня. "Червоний" рівень карантинних обмежень вирішили скасувати в Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях та місті Києві.

Із 6 грудня Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження для невакцинованих громадян. У "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки тепер заборонено відвідування закладів громадського харчування та спортзалів без наявності принаймні одного щеплення проти коронавірусу, довідки про одужання чи негативного результату ПЛР-тесту.

Про США та російську загрозу

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Також країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними — повідомляє Finacial Times.

Глава Пентагону Ллойд Остін під час понеділкової зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію навколо України, яка характеризується подальшим нарощуванням військового контингенту з боку Росії.

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