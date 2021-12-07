"Політична провокація": Китай відреагував на дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні
Речник МЗС Китаю Чжао Лицзянь назвав дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 "кричущою політичною провокацією".
Джерело: Лицзянь, Посольство Китайської Народної Республіки у Сполучених Штатах Америки
Пряма мова: "Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні – це зустріч для всіх спортсменів і любителів зимових видів спорту з усього світу. Саме вони повинні бути в центрі уваги…
Міжнародне співтовариство, включаючи МОК, високо оцінює підготовчу роботу".
"…зимові Олімпійські ігри – це не сцена для політичного позування та маніпуляцій.
Незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати "дипломатичний бойкот". Це прийняття бажаного за дійсне і дії, спрямовані на політичне маніпулювання.
Це… кричуща політична провокація та серйозна образа для 1,4 мільярда китайського народу".
Деталі: Лицзянь зазначив, що США повинні "діяти відповідно до спільного олімпійського духу" та "уникати політизації спорту".
Якщо США не змінять свою позицію, "Китай вживе рішучих контрзаходів", – наголосив Лицзянь.
Що передувало: США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні