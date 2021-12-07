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"Політична провокація": Китай відреагував на дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

Вівторок, 7 грудня 2021, 06:34
Політична провокація: Китай відреагував на дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні
фото: МОК

Речник МЗС Китаю Чжао Лицзянь назвав дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 "кричущою політичною провокацією".

Джерело: Лицзянь, Посольство Китайської Народної Республіки у Сполучених Штатах Америки

Пряма мова: "Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні – це зустріч для всіх спортсменів і любителів зимових видів спорту з усього світу. Саме вони повинні бути в центрі уваги…

Міжнародне співтовариство, включаючи МОК, високо оцінює підготовчу роботу".

"…зимові Олімпійські ігри – це не сцена для політичного позування та маніпуляцій.

Незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати "дипломатичний бойкот". Це прийняття бажаного за дійсне і дії, спрямовані на політичне маніпулювання.

Це… кричуща політична провокація та серйозна образа для 1,4 мільярда китайського народу".

Деталі: Лицзянь зазначив, що США повинні "діяти відповідно до спільного олімпійського духу" та "уникати політизації спорту".

Якщо США не змінять свою позицію, "Китай вживе рішучих контрзаходів", – наголосив Лицзянь.

Що передувало: США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Українська правда

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Теми: КитайСШАспорт
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