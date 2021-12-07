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У День ЗСУ бойовики 5 разів порушували "тишу", двічі – з забороненої зброї 

Вівторок, 7 грудня 2021, 07:59

6 грудня з боку бойовиків на сході України зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7-м уранку 7 грудня 

Деталі: Незаконні збройні формування, підконтрольні Росії, в понеділок вели вогонь зі підствольних гранатометів у напрямку Пісків.

У бік Катеринівки на Луганщині російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. 

Неподалік Шумів окупанти вели обстріл із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По наших позиціях біля Майорська противник ОС стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 7 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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