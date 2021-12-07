В ніч на середу метро в Києві працюватиме на годину довше

У ніч проти 8 грудня роботу метрополітену в Києві буде продовжено на 1 годину через футбол.

Джерело: пресцентр Київського метрополітену

Деталі: О 22:00 у вівторок на НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги чемпіонів між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь).

Роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Також перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Метрополітен перепрошує за можливі незручності та закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму.

Що передувало: "Київпастранс" повідомляв, що через футбольний матч між командами "Шахтар" і "Шериф" проти ночі 8 грудня в Києві продовжать на одну годину роботу наземного громадського транспорту.