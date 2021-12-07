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У Києві після вихідних різкий стрибок хворих на Covid

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:30
Фото КМДА

За добу 6 грудня у столиці зафіксували 1 270 нових випадків коронавірусу, що майже вдвічі більше, ніж за попередню добу, 31 хворий помер.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 270 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 31 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (188), Дарницькому (180) та в Солом’янському (175) районах.

Госпіталізували 104 хворих на коронавірус та 89 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 307 282 підтверджених випадки коронавірусу, 7 736 хворих померли, подолали вірус 270 462 мешканці столиці, з них 1 877 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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