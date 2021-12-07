Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем’єр Британії пообіцяв усіма інструментами запобігати агресії РФ проти України

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:31
Борис Джонсон. Фото Getty Images

Велика Британія продовжить використовувати  всі наявні в її розпорядженні економічні та дипломатичні інструменти, щоб запобігти будь-якій агресії Росії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у розмові з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду.

"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія продовжить використовувати всі наявні у її розпорядженні економічні та дипломатичні інструменти для запобігання будь-якій російській агресії проти України", – йдеться у повідомленні на сайті британського уряду у вівторок.

Відзначається, що лідери у розмові закликали Росію до деескалації напруженості та підтвердили свою рішучу підтримку територіальної цілісності України.

Лідери погодилися, що нещодавні зустрічі G20 та міністрів закордонних справ НАТО були корисними форумами для обговорення цього питання. Вони наголосили на необхідності забезпечення єдиного фронту перед обличчям російських загроз.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі 7 грудня.

Перед відеоконференцією з президентом РФ Владіміром Путіним президент США Джо Байден обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Теми: Велика БританіяРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну

Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії

Росія не дозволила Гаазі допитувати російського офіцера у справі MH17

Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО

Усі новини...
Велика Британія
Британія починає експеримент з лікування хворих протиковідними пігулками – ЗМІ
Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів
Барбадос позбавив Єлизавету ІІ статусу глави держави і став республікою
Останні новини
03:45
В Англії посилюють Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
02:45
Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі
01:48
Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”
00:49
В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих міністр оборони
23:58
"Динамо" завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії
23:37
Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
23:13
У Швейцарії обрали президента на 2022 рік
22:44
Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну
22:10
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
21:55
Новини економіки: Коломойський та "1+1", кінець пандемії
Усі новини...