Прем’єр Британії пообіцяв усіма інструментами запобігати агресії РФ проти України

Велика Британія продовжить використовувати всі наявні в її розпорядженні економічні та дипломатичні інструменти, щоб запобігти будь-якій агресії Росії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у розмові з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду.

"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія продовжить використовувати всі наявні у її розпорядженні економічні та дипломатичні інструменти для запобігання будь-якій російській агресії проти України", – йдеться у повідомленні на сайті британського уряду у вівторок.

Відзначається, що лідери у розмові закликали Росію до деескалації напруженості та підтвердили свою рішучу підтримку територіальної цілісності України.

Лідери погодилися, що нещодавні зустрічі G20 та міністрів закордонних справ НАТО були корисними форумами для обговорення цього питання. Вони наголосили на необхідності забезпечення єдиного фронту перед обличчям російських загроз.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі 7 грудня.

Перед відеоконференцією з президентом РФ Владіміром Путіним президент США Джо Байден обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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