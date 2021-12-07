Нові санкції США та ЄС можуть вдарити по російському рублю – Bloomberg

США та ЄС розглядають запровадження санкцій щодо найбільших російських банків та Російського фонду прямих інвестицій у разі вторгнення Росії до України.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Дослівно: "Американські та європейські союзники думають над запровадженням санкцій проти найбільших банків Росії та здатності країни конвертувати рублі в долари та інші іноземні валюти у разі вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, згідно з джерелами, знайомими з цим питанням.

За словами джерел, санкції - зокрема, проти деяких найбільших банків Росії та Російського фонду прямих інвестицій - є одними з варіантів, які президент Джо Байден може викласти під час розмови з Путіним у вівторок.

За їхніми словами, США також можуть обмежити можливість інвесторів купувати російські борги на вторинному ринку".

Деталі: Варіанти санкцій були описані двома людьми, знайомими із питанням, які попросили не називати своїх імен.

Найрадикальнішим варіантом, як повідомляли раніше ЗМІ, було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але "це завдало б збитків пересічним громадянам", тому в США схильні до того, аби вразити здатність Росії конвертувати рублі в долари, євро або британські фунти.

Раніше американська розвідка повідомила, що РФ може вторгнутися до України з чисельністю 175 тисяч військовослужбовців наступного року.

Росія заперечувала плани розв'язати війну, але також заявила, що США та європейські країни мають скоротити свою підтримку Україні, встановивши "червоні лінії". Зокрема, йдеться про заборону вступу України до НАТО.

Зазначається, що телефонна розмова Байдена з Путіним 7 грудня покликана розрядити напруженість, яка загострилася після того, як нарощування російських військ викликало побоювання перед війною.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова лідерів РФ та США буде еквівалентом особистої зустрічі та більш змістовною, ніж простий телефонний дзвінок.

Пєсков сказав, що Путін "з великою цікавістю" вислухає пропозиції Байдена щодо України.

Головна вимога Путіна - обов'язкові гарантії від США та їхніх союзників про те, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розмістить там зброю, яку Росія вважає загрозою.

Нагадаємо:

Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі на 7 грудня.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Президент США Джо Байден перед відеоконференцією з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив ситуації на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

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