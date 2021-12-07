Довічний термін отримав рецидивіст, який задушив жінку за майно на 828 гривень

До довічного позбавлення волі засудили вбивцю, який задушив жінку за майно вартістю 828 гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно ОГП: "За принципової позиції представника Офісу генерального прокурора мешканця міста Синельникове Дніпропетровської області засуджено за умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, та розбій... Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна".

Деталі: Зазначається: в суді прокурор довів, що у листопаді 2016 року чоловік, який був неодноразово засуджений за вчинення розбійних нападів, проник до квартири своєї знайомої та з корисливих мотивів вирішив її вбити.

Однією рукою рецидивіст здавив шию потерпілій, а іншою обмотав її обличчя та руки липкою стрічкою, утримуючи у такому положенні до настання смерті внаслідок механічної асфіксії. Після цього заволодів її майном на 828 грн.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці.