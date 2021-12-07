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На Чернігівщині оголосили жалобу через ДТП із 13 загиблими

Вівторок, 7 грудня 2021, 15:40
На Чернігівщині оголосили жалобу через ДТП із 13 загиблими
Фото: ЧОДА

На Чернігівщині 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом, в результаті якої загинули 13 людей.

Джерело: розпорядження голови Чернігівської ОДА № 1080 від 7 грудня  

Дослівно: "Сьогодні уранці на Чернігівщині сталася страшна автотроща. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався з Борзни у Чернігів, зіткнувся з фурою поблизу с. Брусилів Киселівської громади...

Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня (8 грудня - ред.) скасувати розважальні заходи".

Що цьому передувало:

  • 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

Українська правда

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Теми: Чернігівська областьДТП
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