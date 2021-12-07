На Чернігівщині оголосили жалобу через ДТП із 13 загиблими

На Чернігівщині 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом, в результаті якої загинули 13 людей.

Джерело: розпорядження голови Чернігівської ОДА № 1080 від 7 грудня

Дослівно: "Сьогодні уранці на Чернігівщині сталася страшна автотроща. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався з Борзни у Чернігів, зіткнувся з фурою поблизу с. Брусилів Киселівської громади...

Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня (8 грудня - ред.) скасувати розважальні заходи".

Що цьому передувало: