На Чернігівщині оголосили жалобу через ДТП із 13 загиблими
Вівторок, 7 грудня 2021, 15:40
На Чернігівщині 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом, в результаті якої загинули 13 людей.
Джерело: розпорядження голови Чернігівської ОДА № 1080 від 7 грудня
Дослівно: "Сьогодні уранці на Чернігівщині сталася страшна автотроща. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався з Борзни у Чернігів, зіткнувся з фурою поблизу с. Брусилів Киселівської громади...
Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня (8 грудня - ред.) скасувати розважальні заходи".
Що цьому передувало:
- 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".
Українська правда