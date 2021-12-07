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У Києві почали встановлювати новорічну ялинку з декораціями

Вівторок, 7 грудня 2021, 17:10
Фото: Укрінформ

На Софіївській площі в столиці встановили металевий каркас для новорічної ялинки.

Джерело: кореспондент "Укрінформу"

Деталі: Як повідомляють журналісти, на площі вже готовий металевий каркас. За допомогою спеціального крану монтують гілки до каркасу, на яких триматиметься дерево.

Також на площі вже розмістили будиночки для фудкорту й сцену для виступів.

Дерево висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою.

 
Фото: Укрінформ

До самого дерева будуть вести чотири арки, прикрашені ілюмінацією.

Довкола пам’ятнику Богданові Хмельницькому встановлять ковзанку.

Що було раніше: У Київській міській державній адміністрації повідомили, що тема новорічного ярмарку на Софіївській площі буде присвячена ночі Різдва Христового. Святковий вертеп стане найбільшим у Європі. Урочисте відкриття планують 16 грудня, а урочисте відкриття ялинки – 19 грудня на день святого Миколая.

Крім того, в мерії пообіцяли підготувати новорічні локації в кожному районі Києва.

Теми: Київсвяткування


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