Kyiv Post відновлює роботу 8 грудня
Новий виконавчий директор англомовного видання Kyiv Post Люк Шеньє заявив, що з 8 грудня медіа відновлює свою роботу.
Джерело: заява Шеньє на facebook-сторінці Kyiv Post
Пряма мова: "Kyiv Post відновлює роботу щоденного оновлення стрічки новин з 8 грудня. Ми зібрали команду досвідчених і запальних журналістів, котрі поділяють цінності Kyiv Post і відданість якісній журналістиці зі створення об’єктивних новин, аналізу подій, думок лідерів і розважальних матеріалів.
Я щиро вдячний за всю підтримку і зворотні реакції від наших читачів, які ми отримували в останні тижні, і хочу подякувати за вашу терплячість, поки ми були зосереджені на перебудові принципів нашого добору новин".
Деталі: Шеньє перепросив за технічні незручності в читачів, які мали передплату на паперові примірники Kyiv Post або веб-версію. Він зазначив, що всі користувачі з передплатою повинні отримати фінансову відшкодування за період, поки сайт не працював.
Крім того, у 2022-2023 роках медіа хоче запустити версії сайту на ще кількох мовах: французькій, арабській, російській, українській та німецькій.
Передісторія:
- 8 листопада на сайті Kyiv Post з’явилося повідомлення, що видання тимчасово призупиняє роботу. У команді журналістів тоді заявили про тиск з боку власника Аднана Ківана та втручання в редакційну політику. Майже вся команда звільнилась на знак протесту. Сам Ківан заперечив твердження про тиск на себе з боку влади та втручання в роботу журналістів.
- 9 листопада посли європейських країн висловили своє занепокоєння через можливе закриття видання.
- 11 листопада Люк Шеньє говорив, що він спробує домовитися із командою звільнених журналістів.
- 15 листопада звільнені журналісти заснували власне видання Kyiv Independent.
- 22 листопада Kyiv Independent запустили свій сайт.