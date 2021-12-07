Kyiv Post відновлює роботу 8 грудня

Новий виконавчий директор англомовного видання Kyiv Post Люк Шеньє заявив, що з 8 грудня медіа відновлює свою роботу.

Джерело: заява Шеньє на facebook-сторінці Kyiv Post

Пряма мова: "Kyiv Post відновлює роботу щоденного оновлення стрічки новин з 8 грудня. Ми зібрали команду досвідчених і запальних журналістів, котрі поділяють цінності Kyiv Post і відданість якісній журналістиці зі створення об’єктивних новин, аналізу подій, думок лідерів і розважальних матеріалів.

Я щиро вдячний за всю підтримку і зворотні реакції від наших читачів, які ми отримували в останні тижні, і хочу подякувати за вашу терплячість, поки ми були зосереджені на перебудові принципів нашого добору новин".

Деталі: Шеньє перепросив за технічні незручності в читачів, які мали передплату на паперові примірники Kyiv Post або веб-версію. Він зазначив, що всі користувачі з передплатою повинні отримати фінансову відшкодування за період, поки сайт не працював.

Крім того, у 2022-2023 роках медіа хоче запустити версії сайту на ще кількох мовах: французькій, арабській, російській, українській та німецькій.

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