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Kyiv Post відновлює роботу 8 грудня

Вівторок, 7 грудня 2021, 17:04
Kyiv Post відновлює роботу 8 грудня
Фото: Детектор Медіа

Новий виконавчий директор англомовного видання Kyiv Post Люк Шеньє заявив, що з 8 грудня медіа відновлює свою роботу.

Джерело: заява Шеньє на facebook-сторінці Kyiv Post

Пряма мова: "Kyiv Post відновлює роботу щоденного оновлення стрічки новин з 8 грудня. Ми зібрали команду досвідчених і запальних журналістів, котрі поділяють цінності Kyiv Post і відданість якісній журналістиці зі створення об’єктивних новин, аналізу подій, думок лідерів і розважальних матеріалів.

Я щиро вдячний за всю підтримку і зворотні реакції від наших читачів, які ми отримували в останні тижні, і хочу подякувати за вашу терплячість, поки ми були зосереджені на перебудові принципів нашого добору новин".

Деталі: Шеньє перепросив за технічні незручності в читачів, які мали передплату на паперові примірники Kyiv Post або веб-версію. Він зазначив, що всі користувачі з передплатою повинні отримати фінансову відшкодування за період, поки сайт не працював.

Крім того, у 2022-2023 роках медіа хоче запустити версії сайту на ще кількох мовах: французькій, арабській, російській, українській та німецькій.

Передісторія:

  • 8 листопада на сайті Kyiv Post з’явилося повідомлення, що видання тимчасово призупиняє роботу. У команді журналістів тоді заявили про тиск з боку власника Аднана Ківана та втручання в редакційну політику. Майже вся команда звільнилась на знак протесту. Сам Ківан заперечив твердження про тиск на себе з боку влади та втручання в роботу журналістів.
  • 9 листопада посли європейських країн висловили своє занепокоєння через можливе закриття видання.
  • 11 листопада Люк Шеньє говорив, що він спробує домовитися із командою звільнених журналістів.
  • 15 листопада звільнені журналісти заснували власне видання Kyiv Independent.
  • 22 листопада Kyiv Independent запустили свій сайт.

Українська правда
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