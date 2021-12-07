Зеленський повторно ввів санкції проти 3 літаків, яких переоформили на інші компанії

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції щодо компаній, які володіють 3 літаками, які продовжували літали до Москви з України в обхід введених раніше санкцій.

Джерело: указ, опублікований на сайті президента

Деталі: Зокрема обмежувальні заходи на 3 роки накладено на компанії Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових островах компанії Cascade Holding.

Санкції передбачають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s

2072).

Передісторія:

10 листопада Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції до 8 фізичних осіб, які причетні до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму та проти 3 літаків, які літали в обхід введених санкцій.

Раніше розслідування "Української правди" показало, що із 5 літаків, що потрапили під санкції РНБО, 4 літаки продовжують літати за межами нашої країни, 3 літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.

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