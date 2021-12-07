Лукашенко надав білоруське громадянство ще 450 українцям

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 7 грудня указ, згідно з яким білоруське громадянство надали 448 українцям.

Джерело: сайт Лукашенка

Деталі: Зазначається, що ці особи самі звернулися з цього питання після 8-годинного брифінгу Лукашенка журналістам.

Загалом із серпня близько 1,2 тис. людей, які прибули з України, стали білоруськими громадянами.

Нагадаємо: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисєльову заявив, що біженцям на польсько-білоруському кордоні видавали контрабандну зброю з України.