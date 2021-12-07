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Лукашенко надав білоруське громадянство ще 450 українцям

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:33
Лукашенко надав білоруське громадянство ще 450 українцям
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО З САЙТУ PRESIDENT.GOV.BY

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 7 грудня указ, згідно з яким білоруське громадянство надали 448 українцям.

Джерело: сайт Лукашенка

Деталі: Зазначається, що ці особи самі звернулися з цього питання після 8-годинного брифінгу Лукашенка журналістам.

Загалом із серпня близько 1,2 тис. людей, які прибули з України, стали білоруськими громадянами.

Нагадаємо: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисєльову заявив, що біженцям на польсько-білоруському кордоні видавали контрабандну зброю з України.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьукраїнціЛукашенко
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