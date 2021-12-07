Новини 7 грудня: переговори Байдена та Путіна, масштабна ДТП на Чернігівщині

Байден і президент РФ Володимир Путін провели переговори; вантажівка і маршрутка зіткнулися на Чернігівщині, кількість загиблих зросла до 13 — актуальні новини 7 грудня.

Про переговори Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала дві години і п’ять хвилин. Очікувалось, що ключовою темою розмови буде Україна.

Розмова почалася близько 17:00 за київським часом. Згідно з повідомленнями обох сторін, ключовою її темою мала бути Україна. Комюніке за підсумками зустрічі ще не оприлюднені.

Нагадаємо, Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії. У Кремлі заявляли, що розмова президентів США та РФ буде робочою, і від неї не варто чекати проривів.

Про ДТП на Чернігівщині

Тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на трагедію та повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

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