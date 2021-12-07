Мін'юст Грузії оштрафували за злив відео із Саакашвілі

Служба державного інспектора Грузії оштрафувала Мін'юст та Спеціальну пенітенціарну службу країни за публікацію кадрів нібито прийому їжі експрезидентом Михайлом Саакашвілі та його перевезення до тюремного шпиталю.

Джерело: сайт Служби

Дослівно: "Рішенням державного інспектора Міністерство юстиції Грузії та Спеціальну пенітенціарнуслужбу притягнуто до адміністративної відповідальності за кілька епізодів адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44 закону Грузії "Про захист персональних даних.

Зокрема, Міністерство юстиції Грузії та Спеціальна пенітенціарна служба розкрили особисті дані Михайла Саакашвілі, а саме – інформацію про продукти, куплені в магазині пенітенціарної установи та спожиті, а також про його харчі. раціону, відеоролики, на яких зображені факти приймання їжі Михайлом Саакашвілі в медичному кабінеті, та фотографії, на яких зображені прийняті ним харчові добавки.

…порушуючи пункти a, b, c, d статті 4 Закону про захист особистих даних".

Деталі: Зазначається, що на своє виправдання Мін'юст та пенітенціарна служба відповіли, що показали ці відео через "високий суспільний інтерес", а також тому, що нібито поширювалася "хибна інформація" про погіршення здоров'я Саакашвілі.

Через це, пояснюють вони, "у суспільстві існувала можливість вчинення актів насильницького характеру, які ставили під загрозу як державну, так і громадську безпеку", а також завдавали шкоди репутації пенітенціарної установи".

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