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У Франції зафіксували сплеск госпіталізацій хворих на COVID-19

Середа, 8 грудня 2021, 03:57
THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

У Франції зафіксували сплеск госпіталізацій хворих на COVID-19: кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях зросла на 618 – до 12714.

Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Франції

Деталі: Зазначається, що це друге за величиною одноденне зростання цього року після збільшення на 732 пацієнти 6 квітня. Тоді кількість пацієнтів перевищила 30 600 осіб.

Франція також повідомила, що кількість пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії зросла на 160 до 2351, що також є другим за величиною приростом цього року. 6 квітня кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії збільшилась на 193 до 5626.

Уточнюється, що через один із найвищих показників вакцинації в Європі зростання кількості нових випадків тепер менше впливає на кількість госпіталізованих пацієнтів, ніж навесні.

Нагадаємо: 7 грудня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про запровадження нових карантинних обмежень, зокрема закриття нічних клубів і масковий режим у школах.

Теми: Франціякоронавірус


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