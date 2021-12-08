Головні новини вівторка і ночі: Путін і Байден, угода з Німеччиною про Nord Stream 2

Байден і Путін провели переговори; за даними ЗМІ, у США є угода з Німеччиною про закриття Nord Stream 2 у разі вторгнення РФ — актуальні новини 7 грудня.

Про Nord Stream 2

За даними Reuters, американські офіційні особи заявили членам Конгресу, що мають домовленість з Німеччиною про закриття газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну. Однак незрозуміло, чи дві сторони погодили визначення вторгнення.

Штати зв’язувалися з урядами Німеччиниз приводу "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення.

За даними FT, загроза "Північному потоку-2" буде включена до пакету санкцій США, що включатиме блокування конвертації рублів у долари та в подальшому буде націлений на російських олігархів.

Про Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала дві години і п’ять хвилин. Очікувалось, що ключовою темою розмови буде Україна.

Байден переніс заплановану телефонну розмову із главою держави Володимиром Зеленським на четвер, 9 грудня.

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