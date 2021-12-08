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У проєкті оборонного бюджету США немає санкцій проти "Північного потоку-2", але є $300 млн для України

Середа, 8 грудня 2021, 08:19
У проєкті оборонного бюджету США немає санкцій проти Північного потоку-2, але є $300 млн для України
Фото Getty Images

Проєкт оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік (NDAA) не містить пропозиції щодо санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", на яких наполягали сенатори-республіканці.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Поправку, яка передбачає санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG, запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

"Було б добре зараз надіслати двопартійне, двопалатне повідомлення. Чому ми не хочемо, щоб Путін розумів, з якими наслідками він зіткнеться, якщо вирішить розпочати нове вторгнення в Україну?", - сказав голова Комітету з міжнародних відносин, сенатор Боб Менендес.

Минулого тижня Сенат готувався до голосування щодо двох поправок, які передбачали б жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Але деякі республіканці в Сенаті заперечували проти остаточного списку поправок, внаслідок чого лідери демократів відмовилися від традиційного процесу і поклалися на комітети з питань збройних сил Палати представників та Сенату для вироблення узгодженого законопроєкту. Це означало, що пропозиції, подібні до пропозицій Ріша та Менендеса, які так і не отримали голосування в жодній із палат, залишилися без розгляду.

Водночас компромісний проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

За словами сенатора-демократа Кріса Мерфі, цей пункт сам по собі є переконливим сигналом про відданість США справі безпеки України.

"Я не думаю, що є якісь сумніви в тому, що якщо Росія продовжить вторгнення, будуть введені руйнівні санкції, які підтримують республіканці та демократи. Я не впевнений, наскільки нам необхідно було зробити це в рамках NDAA, враховуючи, наскільки точно можна очікувати на введення цих санкцій у разі вторгнення", - сказав Мерфі.

Нагадаємо, 7 грудні відбулися переговори президентів США та Росії у форматі відеоконференції, які тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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Теми: СШАгрошіУкраїнаПівнічний потік-2
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