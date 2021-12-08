Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні побільшало "жовтих" областей

Середа, 8 грудня 2021, 10:07
В Україні побільшало жовтих областей
Фото Дніпропетровської ОДА

Полтавська область перейшла з помаранчевої зони епідемічної небезпеки у жовту, загалом 14 регіонів України "жовті".

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Станом на 8 грудня, на жовтому рівні епіднебезпеки перебувають Київ та 13 областей: Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька. 

 

Ще напередодні Полтавська область була "помаранчевою".

Закарпатська область ще покращила ситуацію з рівнем госпіталізації хворих і остаточно нормалізувала всі епідемічні показники.  

Почала покращуватися ситуація з госпіталізаціями і в Житомирській області: перший день там не "зашкалює" цей показник. 

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміякарантинУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: