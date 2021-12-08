В Україні побільшало "жовтих" областей

Полтавська область перейшла з помаранчевої зони епідемічної небезпеки у жовту, загалом 14 регіонів України "жовті".

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Станом на 8 грудня, на жовтому рівні епіднебезпеки перебувають Київ та 13 областей: Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Ще напередодні Полтавська область була "помаранчевою".

Закарпатська область ще покращила ситуацію з рівнем госпіталізації хворих і остаточно нормалізувала всі епідемічні показники.

Почала покращуватися ситуація з госпіталізаціями і в Житомирській області: перший день там не "зашкалює" цей показник.