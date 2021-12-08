Китай потрапив у лідери з репресій проти журналістів – дослідження

Китай опинився на 177 місці зі 180 у "Світовому індексі свободи преси-2021" у зв’язку з масштабними репресіями режиму проти права на інформацію та арештом щонайменше 127 журналістів, Україна у цьому списку посідає 97-му сходинку.

Джерело: звіт "Репортерів без кордонів"

Дослівно: "Наразі режимом Китаю затримано щонайменше 127 журналістів (професійних і непрофесійних). Звичайне розслідування "делікатної" теми або публікація цензурованої інформації може призвести до років ув’язнення в антисанітарних в’язницях, де жорстоке поводження може призвести до смерті".

Деталі: У звіті щодо Китаю, який має назву "Великий стрибок назад у журналістиці в Китаї", також ідеться про те, що журналісти змушені бути рупором партії – щоб поновлювати свої прескартки репортери мусять проходити 90-годинний щорічний тренінг, частково зосереджений на "Думах" Сі Цзіньпіна, а також завантажити пропагандистський додаток, який може збирати їхні персональні дані.

Крім того, в Китаї не вітають іноземних кореспондентів. Через залякування і візовий шантаж у 2020 році 18 іноземних журналістів залишили країну. А троє іноземних журналістів китайського походження наразі затримані за звинуваченнями в шпигунстві.

Репресії проти ЗМІ посилилися з початком пандемії Covid-19. Щонайменше 10 журналістів та онлайн-коментаторів були заарештовані в 2020 році лише через те, що розповіли про спалах коронавірусу в Ухані. На сьогоднішній день двоє з них все ще перебувають під вартою.

Крім того, з 2016 року китайська влада під приводом "боротьби з тероризмом" проводить насильницьку кампанію проти уйгурських журналістів у Сіньцзяні. Зараз під вартою перебуває 71 уйгурський журналіст (це більше половини журналістів, які перебувають під арештом у Китаї).

"Репортери без кордонів" наголошують, що в Китаї постійно зростає кількість табуйованих тем – цензуруються теми корупції, стихійних лих, ковіду тощо.

Також приводом для репресій проти журналістів став закон про національну безпеку. Через нечіткі формулювання у законі щонайменше 12 кореспондентам загрожує довічне ув’язнення за його порушення.

Незалежні ЗМІ у Гонконгу закривають на догоду китайському уряду.

Повідомляється, що Китайська державна аудіовізуальна група CGTN продовжує транслювати режимну пропаганду по всьому світу, а китайські дипломатичні представники, як наприклад, посол Китаю в Парижі, регулярно ображають і нападають на незалежних журналістів.

Зазначається, що найгірша ситуація зі свободою преси у Туркменістані (178 місце), у Північній Кореї (179 місце у рейтингу) та у східно-африканській державі Еритреї (180 сходинка).

Україна у "Світовий індекс свободи преси-2021" посідає 97-ме місце (-1 сходинка, порівняно з 2020-м роком).

Повідомляється, що українська влада прийняла низку довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, зокрема закон про прозорість медіа власності, але цього замало. Зокрема, Україні необхідно послабити жорсткий контроль олігархів над ЗМІ та притягувати винних у злочинах проти журналістів до відповідальності.

"Репортери без кордонів" нагадали, що вбивства журналістів-розслідувачів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова досі не розкриті.

Повідомляється, що на свободі преси позначилися "інформаційна війна" з Росією (заборона російських ЗМІ та соціальних мереж), пандемія Covid-19 (яка стала приводом для ще більшого обмеження доступу до інформації), фейки тощо.