Саакашвілі збунтувався проти дисциплінарного покарання до нього

Грузинський і український політик Міхеїл Саакашвілі відмовився від лікування у грузинському ув'язненні на знак протесту проти дисциплінарних заходів та заборони на відвідування його в лікарні.

Джерело: пост на сторінці Саакашвілі у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці був оприлюднений звіт державного інспектора, який оштрафував Мін'юст за грубі порушення моїх прав.

Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував. Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора.

Після цього моя мати, яка мала всі дозволи на те, щоб увійти і відвідати мене, провела на вулиці близько 4 годин і була відправлена ​​назад у Тбілісі. Крім того, мені не дозволяли відвідувати мого особистого лікаря близько 1 години, доки не втрутилася адміністрація лікарні".

Деталі: Саакашвілі переконаний, що це – "відповідь на звіт держінспектора" і "помста" пенітенціарної установи.

Пряма мова: "Я припиню все лікування і не зупиню цей протест, доки вони не скасують так звані дисциплінарні заходи та не відновлять нормальний допуск відвідувачів до мене!".

Цьому передувало: У ніч на 20 листопада Саакашвілі перевезли зі Глданської тюремної лікарні до військового шпиталю, після цього він припинив протестне голодування, яке тривало 50 днів і загрожувало його життю.

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