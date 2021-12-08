Саакашвілі збунтувався проти дисциплінарного покарання до нього
Грузинський і український політик Міхеїл Саакашвілі відмовився від лікування у грузинському ув'язненні на знак протесту проти дисциплінарних заходів та заборони на відвідування його в лікарні.
Джерело: пост на сторінці Саакашвілі у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні вранці був оприлюднений звіт державного інспектора, який оштрафував Мін'юст за грубі порушення моїх прав.
Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував. Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора.
Після цього моя мати, яка мала всі дозволи на те, щоб увійти і відвідати мене, провела на вулиці близько 4 годин і була відправлена назад у Тбілісі. Крім того, мені не дозволяли відвідувати мого особистого лікаря близько 1 години, доки не втрутилася адміністрація лікарні".
Деталі: Саакашвілі переконаний, що це – "відповідь на звіт держінспектора" і "помста" пенітенціарної установи.
Пряма мова: "Я припиню все лікування і не зупиню цей протест, доки вони не скасують так звані дисциплінарні заходи та не відновлять нормальний допуск відвідувачів до мене!".
Цьому передувало: У ніч на 20 листопада Саакашвілі перевезли зі Глданської тюремної лікарні до військового шпиталю, після цього він припинив протестне голодування, яке тривало 50 днів і загрожувало його життю.
Передісторія:
- 1 жовтня Михеїл Саакашвілі приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
- Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді".
- Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. Йому загрожує щонайменше 9 років в'язниці.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі категорично заявляла, що не помилує Саакашвілі.