Синоптики оголосили штормове попередження через негоду: у Карпатах попереджають про небезпеку лавин, у портах обмежили вантажні операції з зерновими через дощ.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій, пресслужба поліції, АМПУ, Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Дослівно: "8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, вдень 8 грудня на Київщині та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Повідомляють, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

У Києві протягом дня очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Правоохоронці закликали водіїв під час погіршення погодних умов бути уважнішими на дорозі, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватись правил дорожнього руху.

Пішоходів закликали переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Крім того, за інформацією адміністрації морських портів, станом на ранок 8 грудня у портах Ізмаїл, Чорноморськ, Одеса, Південний — обмежено вантажні операції з зерновими через дощ.

А в Карпатах спостерігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву, утримається. Зокрема, 8 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Туристам рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується: 8 грудня - на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у середногiр'ї Львівської області; 9 грудня - на високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), очікується: 9 грудня - у середногiр'ї Львівської області.