"Венеційка" перенесла розгляд антиолігархічного закону на кінець січня – депутат

Представниця Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що Бюро Венеційської комісії перенесло розгляд українського питання про надання висновку щодо так званого антиолігархічного закону.

Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі в середу, пише "Європейська правда".

За її словами, попередньо розгляд цього питання був запланований на 10-11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Однак Бюро повідомило, що розгляне питання про надання висновку щодо закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступній пленарній сесії у другій половині січня 2022 року.

Висновок буде надано за терміновою процедурою, повідомила Совгиря.

23 вересня Верховна рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

У кінці вересня "Венеційка" попросила у президента Зеленського текст "антиолігархічного" закону для надання висновку.

22 вересня Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу "олігархів" буде готовий у грудні.

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