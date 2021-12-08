Окупанти Донбасу незаконно утримують в своїх катівнях 30 жінок – омбудсман

У в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Наразі у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де зазнають катувань та неналежного поводження. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення".

Деталі: Денісова наводить приклад українки, вчительки фізики Наталії Шило, яка пів року незаконно утримується у полоні на території тимчасово окупованої Донецької області. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України".

Жінку затримали в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір.

Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг та продукти. Наразі вона перебуває у СІЗО-5 окупованого Донецька.

Шило - корінна мешканка Горлівки. Після тимчасової окупації переїхала до Харкова, де працювала у школі та стала лауреатом міського конкурсу "Учитель року – 2018" у номінації "Фізика". Згодом Наталія переїхала до Києва.

Омбудсман просить голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до СІЗО-5 м. Донецька, з метою перевірки додержання прав Шило та інших утримуваних осіб.