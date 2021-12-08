У Києві більше 1,5 тисячі випадків Covid-19 і 26 смертей

У столиці виявили за минулу добу 1519 хворих на коронавірус, 26 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці Facebook

Пряма мова: "1519 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 26 людей померли.

Всього за період пандемії в Києві 7762 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 308 801".

Деталі: Зокрема, захворіли минулої доби: 843 жінки віком від 18 до 94 років та 573 чоловіки віком від 18 до 94 років. А також 49 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 54 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 15 жінок від 37 до 94 років і 11 чоловіків від 43 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 80 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1775 людей. Загалом коронавірус подолали 272 237 мешканців столиці.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 318, в Дніпровському – 220, в Дарницькому та Святошинському районах столиці – по 165 випадків.