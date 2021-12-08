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В ЄС затвердили санкції проти російських найманців ПВК "Вагнер"

Середа, 8 грудня 2021, 12:05
В ЄС затвердили санкції проти російських найманців ПВК Вагнер
фото: КДБ Білорусі

Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера".

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС сьогодні вирішили дати зелене світло санкціям проти групи Вагнера. ЄС також додасть 3 осіб, пов’язаних з групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, 1 особу до списку по Лівії, 3 до свого списку по Україні та 2 фізичних осіб та 3 юридичних осіб до свого списку по Сирії. Всі з Росії", - написав Джозвяк.

Раніше він повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією "Вагнера", звинувативши Росію.

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Теми: ВагнерсанкціїЄС
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