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Концентрація діоксиду азоту в Києві перевищена в кілька разів

Середа, 8 грудня 2021, 13:29
Забруднене повітря в Києві 17 квітня 2020 року. Фото: Getty Images

У столиці в повітрі були перевищені гранично допустима концентрація діоксиду азоту в 4-5 разів.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з аналізом вмісту повітря за період 29 листопада - 4 грудня

Дослівно: "Загалом, порівняно з попереднім тижнем (22-28 листопада - ред.), у повітрі столиці відмічалось підвищення вмісту діоксиду азоту та деяке зниження вмісту формальдегіду; середній вміст інших забруднювальних домішок майже не змінився".

Деталі: Концентрація діоксиду азоту перевищувала в пробах повітря, взятих на:

  • вулицях Інженера Бородіна та  Семена Скляренка – в 4,5-5,3 рази;
  • на площах Перемоги, Бессарабській, вулиці Каунаській та проспекті Перемоги – у 3,8-4,2 рази;
  • на інших постах у місті – у 2,6-3,3 рази.

У пробі повітря, взятій поблизу метеомайданчика обсерваторії на проспекті Науки, 37 перевищень діоксиду азоту не зафіксували.

Також перевищували концентрації формальдегіду в 2,3-2,4 раза – на площах Бессарабській і Деміївській, проспекті Перемоги, вулицях Попудренка та Каунаській; у 1,2-2,2 раза – на інших постах спостережень.

Загалом дослідники взяли за цей період 1487 проб повітря на 15 стаціонарних метеомайданчиках.

Наразі метеорологи повідомляють, що через опади та вплив циклону в атмосфері вміст шкідливих сполук у столиці повинен знизитися.

Довідково: Діоксид азоту (NO2) міститься у вихлопних газах автомобілів та випарах з теплових електростанцій. Дещо меншою мірою, концентрація азоту в повітрі спричинена палінням газових обігрівачів.

Всесвітня організація охорони здоров’я вказує, що довгострокове перебування в повітрі, у якому перевищено гранично допустиму концентрацію діоксиду азоту, може призводити до респіраторних захворювань і пригнічувати дихання в легенях.

Що було раніше: У жовтні Київ потрапив до десятки міст світу з найбруднішим повітрям.

Українська правда
Теми: Київекологія


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