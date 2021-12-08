МЗС Британії: Росія заплатить високу ціну за вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія доведеться заплатити високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Про це вона заявила під час виступу про пріоритети Британії у зовнішній політиці у Chatham House, повідомляє "Європейська правда".

"Росія нарощує війська на українському кордоні. І я хочу сказати дуже чітко, що буде стратегічною помилкою вторгнення Росії на територію України... Як сказав президент Байден, і ми говорили про це на міністерській зустрічі в Ризі, за це доведеться заплатити високу економічну та дипломатичну ціну", - сказала Трасс.

Вона нагадала, що Британія вже тривалий час надає оборонну допомогу Україні. "І звичайно ми обговорюємо з нашими союзниками по НАТО різні заходи, зокрема економічні. Але ми дуже чітко даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну перед агресією", - додала міністр.

Трасс зазначила, що у середу в Лондоні проведе зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів США і Росії, вони тривали понад дві години і в основному стосувалися нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".