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Суд дав 8,5 років чоловіку, який розбещував доньку і облив її сірчаною кислотою

Середа, 8 грудня 2021, 13:09
Суд дав 8,5 років чоловіку, який розбещував доньку і облив її сірчаною кислотою
ілюстративне фото Unsplash

До 8 з половиною років тюрми засудили чоловіка, який з 14 років розбещував доньку та понівечив її обличчя.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що на Хмельниччині Білогірський районний суд виніс обвинувальний вирок місцевому мешканцю. Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений розбещував дівчинку з 14-річного віку. Він тримав дитину у постійній психологічній напрузі, надмірно контролював, погрозами змушував частіше приїздити додому під час навчання у Хмельницькому.

Потерпіла перебувала у страху через систематичні смс-повідомлення, що надходили з невідомих телефонних номерів їй та членам родини. У них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчини у нібито непристойній поведінці.

У серпні 2019 року такими повідомленнями чоловік змусив 19-річну потерпілу серед ночі піти у поле, де облив її сірчаною кислотою. Тоді дівчина впізнала у нападнику свого батька.

До місцевої лікарні вона потрапила з понівеченим обличчям та опіками 6 % тіла.

Українська правда
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