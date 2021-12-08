Резніков каже, що більше половини бюджету армії "проїдають"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що понад 70% видатків у бюджеті армії йдуть на утримання, які "проїдають".

Джерело: інтерв’ю Резнікова виданню інформаційному агентству Міноборони "AрміяInform"

Пряма мова: "Цього року держава виділила Міноборони понад 133 млрд грн. І ще право на 15 млрд грн державних гарантій. Це — найбільший бюджет за 30 років. Найбільший! Але він все одно не вирішує головних завдань.

Йдеться про хронічну проблему: понад 70 % бюджету — це видатки утримання, "проїдання". Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15-20 % від потреби.

Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями — нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку!"

Деталі: При такому браку фінансування для закупівлі сучасного озброєння та амуніції, міністр наголосив, що українській армії конче потрібні сучасні системи ПВО і ПРО, безпілотних та ракетних технологіях.

Водночас міністр додав, що потрібно суттєво підвищувати витрати на соціальне забезпечення військовослужбовців.

За його словами, наразі більше 40 тисяч військовослужбовців "у черзі" на отримання квартири від держави. Дві третини наявного особистого складу, за даними Резнікова, не мають наміру підписувати другий контракт про військову службу.

До того ж, у Мінобороні є сотні недобудованої нерухомості, через які ще тривають суперечки в судах.

Крім того, він додав, що в бюджеті бракує 23 мільярди гривень, щоби сягнути витрат на армію на рівні 3% від ВВП .

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