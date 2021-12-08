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"Центр відновлення миру" в Україні презентують наступного тижня

Середа, 8 грудня 2021, 14:39
Центр відновлення миру в Україні презентують наступного тижня
Ірина Верещук, фото з її Facebook

Український національний центр відновлення миру презентують 15 грудня, повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Джерело: телеканал "Дом" у Telegram

Деталі: Верещук уточнила, що завданням відомства буде централізувати та впорядкувати процес документування фактів порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях та злочинів, пов'язаних із агресією РФ.

Також важливо зробити цей процес повним, системним та якісним.

Цьому передувало: 11 листопада Верещук анонсувала реєстрацію Центру відновлення миру до кінця 2021 року. Це елемент Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року.

Центр відновлення миру повинен займатися реєстрами, збиранням фактів порушень прав людей на тимчасово окупованих територіях, а згодом і юридичною допомогою людям щодо компенсацій за позовами проти Російської Федерації.

Верещук розраховувала, що цей центр зможе запрацювати на повну силу вже з 2022 року, кошти на його діяльність закладено до державного бюджету.

"Українська правда" в Threads

Теми: реінтеграція ДонбасудеокупаціяВерещук
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