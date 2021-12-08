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Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО

Середа, 8 грудня 2021, 17:39
Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО
Відеоконференція Путіна і Байдена 7 грудня 2021 року. Фото: Getty Images

Президент РФ Владімір Путін заявляє, що у розмові з президентом США Джо Байденом вони домовилися створити "структуру", в рамках якої буде відбуватися взаємодія щодо безпекових питань у контексті розширення НАТО і зауважень, які має з цього приводу Росія. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Путін заявив на спільній пресконференції з прем’єром Греції, відповідаючи на запитання ЗМІ про розмову з Байденом. 

"Звісно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятні для себе способи подбати про свою безпеку, але це потрібно робити так, щоб не порушувати інтереси інших сторін і не підривати безпеку інших країн, у даному випадку - Росії", - сказав Путін, говорячи про потенційне розширення Альянсу на схід. 

За його словами, у розмові з Байденом вони домовилися продовжити розмову з цього питання. 

"Свої позиції Росія підготує протягом тижня, ми передамо їх американській стороні протягом тижня. Ми домовились, що буде створена відповідна структура, яка зможе цим професійно займатися", - заявив Путін, не надавши інших деталей. 

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван на брифінгу запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінБайденНАТОУкраїна
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