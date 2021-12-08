СБУ затримали підозрюваного в підпалі автівки журналіста на Закарпатті 

Правоохоронці затримали ймовірного виконавця підпалу автомобілів закарпатського журналіста та його дружини.

Джерело: пресслужба Служби безпеки

Деталі: Поліцейські спільно із СБУ затримали місцевого мешканця Закарпаття, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Йому повідомили підозру в скоєнні злочину за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу "Умисне знищення майна".

За версією слідства, мотивом підпалу стали борги журналіста.

Чоловік також був раніше засуджений за скоєння тяжкого злочину.

Правоохоронці наразі перевіряють причетність підозрюваного до інших злочинів проти представників ЗМІ.

Що було раніше: 5 грудня злочинці підпалили автомобілі закарпатського журналіста Павла Білецького та його дружини. Сам журналіст пов’язав підпал своєю професійною діяльністю.