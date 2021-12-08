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Україна, Литва і Грузія створять спільну групу з кібербезпеки

Середа, 8 грудня 2021, 18:53
Україна, Литва і Грузія створять спільну групу з кібербезпеки
фото: міноборони

8 грудня, під час зустрічі міністр оборони Олексій Резніков та Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас підписали меморандум про співпрацю України, Литви та Грузії у сфері кібербезпеки.

Джерело: Міноборони

Деталі: Грузія цей меморандум підпише згодом.

Зазначається, що цим меморандумом країни підтверджують готовність брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз.

Метою є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Країни на оперативному та тактичному рівнях обмінюватимуться інформацією щодо кіберзагроз, цифрових експертиз, вразливостей безпеки тощо.

Українська правда

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Теми: УкраїнаЛитваГрузіякібербезпекаМіноборони
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