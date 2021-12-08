Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна, Литва і Грузія створять спільну групу з кібербезпеки

Середа, 8 грудня 2021, 19:53
фото: міноборони

8 грудня, під час зустрічі міністр оборони Олексій Резніков та Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас підписали меморандум про співпрацю України, Литви та Грузії у сфері кібербезпеки.

Джерело: Міноборони

Деталі: Грузія цей меморандум підпише згодом.

Зазначається, що цим меморандумом країни підтверджують готовність брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз.

Метою є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Країни на оперативному та тактичному рівнях обмінюватимуться інформацією щодо кіберзагроз, цифрових експертиз, вразливостей безпеки тощо.

Українська правда
Теми: УкраїнаЛитваГрузіякібербезпекаМіноборони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну

У розмові Байден і новий канцлер Німеччини торкнулися питання України

фотоМерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора

Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО

Новини 10 грудня: загострення в Азовському морі, РФ і розширення НАТО

Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали

Усі новини...
Україна
Британія виділяє додатково 1 млрд фунтів на підтримку України - Зеленський
Путін розповів, як домовився з Байденом далі говорити про питання розширення НАТО
Хорватія офіційно підтримала вступ України до Євросоюзу
Останні новини
07:15
Доба на Донбасі: ворог 6 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
06:32
У США за добу – понад півтори тисячі смертей від Covid
05:42
Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну
04:44
Більшість випадків "омікрону" в США виявили у повністю вакцинованих осіб
03:45
Світовий банк виділить $280 мільйонів Афганістану через гостру кризу
02:48
Moderna надасть для COVAX 150 мільйонів додаткових доз ковід-вакцини
01:50
У розмові Байден і новий канцлер Німеччини торкнулися питання України
01:12
фотоМерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора
00:31
В Україну прибуде 2,5 млн доз ковід-вакцини CoronaVaс
23:43
Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО
Усі новини...