Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бундестаг проведе екстрені слухання через російські війська біля кордонів України

Середа, 8 грудня 2021, 20:29

Парламент Німеччини 9 грудня проведе слухання щодо нарощення Росією сил поблизу українських кордонів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - повідомив Мельник.

Нагадаємо, 8 грудня Олаф Шольц був обраний канцлером Німеччини та склав присягу в Бундестазі, замінивши на цій посаді Ангелу Меркель.

Як повідомлялося, 7 грудня Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії прийняв постанову на підтримку України, в якій засудив ескалацію ситуації навколо України з боку Росії і попросив уряд підготувати нові санкції.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич того ж дня заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

Теми: Німеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі

Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну

фотоМерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора

Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО

Зеленський про "переворот": Окремі люди отримали певні сигнали

Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський

Усі новини...
Німеччина
Меркель оваціями провели з посади канцлера в Бундестазі
Зеленський очікує на конструктивний діалог з новим канцлером Німеччини
Новий канцлер Німеччини склав присягу в Бундестазі
Останні новини
09:04
США зволікає з наданням Україні військової допомоги – NBC
08:18
Ковід: в Україні 10 тисяч нових заражених, серед них 991 дитина
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: рейтинг президента, загострення в Азовському морі
07:15
Доба на Донбасі: ворог 6 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
06:32
У США за добу – понад півтори тисячі смертей від Covid
05:42
Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну
04:44
Більшість випадків "омікрону" в США виявили у повністю вакцинованих осіб
03:45
Світовий банк виділить $280 мільйонів Афганістану через гостру кризу
02:48
Moderna надасть для COVAX 150 мільйонів додаткових доз ковід-вакцини
01:50
У розмові Байден і новий канцлер Німеччини торкнулися питання України
Усі новини...