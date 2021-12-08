Бундестаг проведе екстрені слухання через російські війська біля кордонів України

Парламент Німеччини 9 грудня проведе слухання щодо нарощення Росією сил поблизу українських кордонів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України". Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна", - повідомив Мельник.

Нагадаємо, 8 грудня Олаф Шольц був обраний канцлером Німеччини та склав присягу в Бундестазі, замінивши на цій посаді Ангелу Меркель.

Як повідомлялося, 7 грудня Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії прийняв постанову на підтримку України, в якій засудив ескалацію ситуації навколо України з боку Росії і попросив уряд підготувати нові санкції.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич того ж дня заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ.