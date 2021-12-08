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Росія не дозволила Гаазі допитувати російського офіцера у справі MH17

Середа, 8 грудня 2021, 20:47
КОРПУС ЗБИТОГО БОЙОВИКАМИ НА ДОНБАСІ ЛІТАКА РЕЙСУ MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Суд в Гаазі, який розглядає справу про збиття малазійського боїнга рейсу МН17, повідомив, що Росія відмовила у допиті командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва.

Джерело: головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс під час слухання 8 грудня, якого цитує "Суспільне"

Деталі: За словами судді, РФ зазначила, що згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу в кримінальних справах, держава має право відмовити в такому опитуванні, якщо це може зашкодити державним інтересам.

Російська влада послалася на те, що Мучкаєву заборонено ставити питання щодо військової інформації, бо це може призвести до розкриття цієї інформації, що своєю чергою може завдати шкоди інтересам РФ.

Пряма мова Стейнгаюса: "Відповідний запит щодо можливості опитати Сергія Мучкаєва знову було направлено 3 листопада. Відповідь надійшла 3 грудня. Російська сторона відмовила у можливості опитати Сергія Мучкаєва…

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що опитування Мучкаєва неможливе, тож на цьому додаткове розслідування завершено".

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Теми: MH17Гаазький трибуналРосія


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