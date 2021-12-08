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Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії

Середа, 8 грудня 2021, 20:15
Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії
Фото: TWITTER THE WHITE HOUSE

Стали відомі деталі розмови Байдена та Путіна; у Медведчука знайшли незадеклароване майно на 73 мільйони — актуальні новини 8 грудня.

Про розмову Байдена та Путіна

7 грудня відбулася друга повноцінна зустріч чинних президентів США та РФ – Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає цю розмову позитивом.

Під час відеозустрічі Путін знову висунув вимогу не приймати Україну до НАТО, але Байден йому відмовив та наголосив, що інші держави повинні мати можливість вільно обирати, з ким їм асоціюватися. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу. 

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Про Хорватію та Україну

Хорватія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України — раніше це вже зробили Польща, країни Балтії та Словаччина.

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За добу 7 грудня в Україні зафіксували 9 371 новий випадок COVID-19 і 450 летальних випадків, госпіталізували 2 998 людей, одужало 26 804 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 199 765 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутінХорватія
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