Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Британія підтвердила, що продовжуватиме з Україною діалог задля спрощення режиму мандрівок між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному комюніке Британії та України, оприлюдненому МЗС України за підсумками візиту Дмитра Кулеби до Лондона й підготовчого засідання українсько-британського Стратегічного діалогу.

"Ми продовжимо налагоджувати співпрацю задля спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, робитимемо поступові кроки до спрощення режиму поїздок між нашими країнами", - зазначають у ньому.

Нагадаємо, на початку 2020 року Україна замість безумовного безвізового режиму для громадян Британії запровадила "тимчасовий" безвіз, що має продовжуватися щорічно, і поставила умовою його продовження взаємне візове спрощення для громадян України (детальніше про це - у статті Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік).

У жовтні 2020 року Британія дала принципову згоду на такий діалог, а до того відмовлялася навіть говорити про візове спрощення.