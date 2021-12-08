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Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Середа, 8 грудня 2021, 20:42

Британія підтвердила, що продовжуватиме з Україною діалог задля спрощення режиму мандрівок між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному комюніке Британії та України, оприлюдненому МЗС України за підсумками візиту Дмитра Кулеби до Лондона й підготовчого засідання українсько-британського Стратегічного діалогу.

"Ми продовжимо налагоджувати співпрацю задля спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, робитимемо поступові кроки до спрощення режиму поїздок між нашими країнами", - зазначають у ньому.

Нагадаємо, на початку 2020 року Україна замість безумовного безвізового режиму для громадян Британії  запровадила "тимчасовий" безвіз, що має продовжуватися щорічно, і поставила умовою його продовження взаємне візове спрощення для громадян України (детальніше про це - у статті Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік).

У жовтні 2020 року Британія дала принципову згоду на такий діалог, а до того відмовлялася навіть говорити про візове спрощення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразиліявізи
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